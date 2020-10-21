فرنسا وصراع الوجود - سامح عسكر

2020/10/21 | 23:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سامح_عسكر في عام 2010 أرسل زعيم القاعدة "أسامة بن لادن" تهديدات لجمهورية فرنسا تتضمن قتل مجموعات وتفجير منشآت رداً على مشاركة فرنسا في حرب أفغانستان والوجود الفرنسي في غرب أفريقيا، الذي سبق ذلك حادثة احتجاز رهائن فرنسيين في النيجر للضغط على الرئيس "نيكولا ساركوزي" على تنفيذ مطالب التنظيم من ناحية، ومن ناحية أخرى إرهاب الناتو والاتحاد الأوروبي عن دعم الولايات المتحدة في حربها ضد التنظيم..الآن في 2020 ......





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