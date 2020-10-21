الكاظمي‭ ‬يناقش‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬فرص‭ ‬دعم أمن‭ ‬العراق‭ ‬وانعاش‭ ‬اقتصاده

2020/10/21 | 23:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباحثات‭ ‬عراقية‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬انكلترا‭ ‬لفتح‭ ‬مصارف‭ ‬أجنبية‭ ‬ومع‭ ‬طهران‭ ‬لمد‭ ‬سكك‭ ‬الحديد ‭ ‬لندن‭- ‬طهران‭ – ‬الزمان‭ ‬ يناقش‭ ‬رئيسُ‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬ضمنَ‭ ‬زيارةٍ‭ ‬رسمية‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬ِ‭ ‬وفدٍ‭ ‬حكومي‭ ‬ٍ‭ ‬رفيع‭, ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الملفات‭ ‬التي‭ ‬تخص‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والامن‭ ‬عبر‭ ‬رؤية‭ ‬لفسح‭ ‬المجال‭ ‬لفرص‭ ‬جديدة‭ ‬لدعم‭ ‬الوضع‭ ‬العراقي‭ […]

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