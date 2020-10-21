2020/10/21 | 23:36 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مباحثات عراقية مع بنك انكلترا لفتح مصارف أجنبية ومع طهران لمد سكك الحديد لندن- طهران – الزمان يناقش رئيسُ الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في لندن ضمنَ زيارةٍ رسمية يقوم بها على رأس ِ وفدٍ حكومي ٍ رفيع, عددا من الملفات التي تخص الاقتصاد والامن عبر رؤية لفسح المجال لفرص جديدة لدعم الوضع العراقي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يناقش في لندن فرص دعم أمن العراق وانعاش اقتصاده) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يناقش في لندن فرص دعم أمن العراق وانعاش اقتصاده) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يناقش في لندن فرص دعم أمن العراق وانعاش اقتصاده) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).