باريس تحل جماعة الشيخ ياسين المؤيدة للفلسطينيين الكشف عن رسالة صوتية بالروسية لقاتل الاستاذ في فرنسا

2020/10/21 | 23:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬الزمان نشر‭ ‬قاتل‭ ‬الاستاذ‭ ‬الفرنسي‭ ‬صامويل‭ ‬باتي‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬اكتوبر‭ ‬قرب‭ ‬باريس،‭ ‬رسالة‭ ‬صوتية‭ ‬باللغة‭ ‬الروسية‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬عقب‭ ‬نشره‭ ‬صورة‭ ‬ضحيته،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬علمت‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الأربعاء‭ ‬من‭ ‬مصدر‭ ‬قريب‭ ‬من‭ ‬الملف‭.‬ وفي‭ ‬هذا‭ ‬التسجيل‭ ‬الموثّق،‭ ‬قال‭ ‬عبدالله‭ ‬انزوروف،‭ ‬الشيشاني‭ ‬المولود‭ ‬في‭ ‬موسكو،‭ ‬بلهجة‭ ‬روسية‭ ‬ركيكة،‭ ‬إنّه‭ […]

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