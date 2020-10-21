قروض 50 و 100 مليون يطلقها مصرف النهرين الاسلامي للوحدة السكنية

2020/10/21 | 23:39 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

أطلق مصرف النهرين الإسلامي (الحكومي) تمويل مرابحة "المقاولة".

وبين المصرف في بيان، ان "الضوابط تتضمن الحد الأعلى للتمويل 50 مليون دينار لاضافة البناء ومبلغ 100 مليون دينار بالنسبة لبناء الوحدة السكنية" مشيرا الى ان "مقدار الربح {الفائدة} 4% ومدة التمويل 15 سنة".

وأوضح ان "القسط الأول ي...

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