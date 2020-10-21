الأمن النيابية تجتمع غداً بوزير الداخلية: قطع الجسور خلال التظاهرات سيكون بحالة واحدة

2020/10/21 | 23:43 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشف رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية رضا ال حيدر، عن اجتماع اللجنة غداً الخميس، بوزير الداخلية عثمان الغانمي لبحث الية التعاطي مع التظاهرات التي ستنطلق في 25 من تشرين الأول الجاري.

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