وزير بريطاني لعلاوي: مستعدون لمساعدة العراق في الأزمة الاقتصادية

2020/10/21 | 23:43 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد وزير شؤون الشرق الأوسط في الحكومة البريطانية، جيمس كليفرلي استعداد بلاده دعم العراق في مواجهة الأزمة الاقتصادية.

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