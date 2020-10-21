وزير الهجرة البلجيكي يوضح بشأن ترحيل اللاجئين العراقيين

2020/10/21 | 23:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكد وزير اللجوء والهجرة البلجيكي، عراقي الاصل، سامي مهدي، الاربعاء، أن ما تناقلته وسائل إعلام عربية مؤخرا على لسانه بأنه يعتزم ترحيل مهاجرين عراقيين، لا تعكس صورة دقيقة لما قاله، مؤكدا أن بلاده لن ترحل أحدا إلى بلاده وهو مهدد بالقتل.

وقال مهدي في تصريح لوسائل اعلام عربية، اليوم (21 تشرين الاول 2020) انه "في البداية أود التأكيد أن معظم ما تم تناقله في وسائل الإعلام لا يعكس صورة دقيقة لما قلته، فأنا لم أقصد جنسية بعينها، إنما كان حديثي مرتبطا بالمهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني في بلجيكا".

وأستدعى الجدل المتداول ردا حكوميا من وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية، إيفان فائق، حسبما أورد الموقع الرسمي للوزارة.

وقالت فائق: "نرفض أي ترحيل قسري للاجئين العراقيين، كما ويجب مراعاة ظروفهم، مضيفة "نحن مع العودة الطوعية وليس القسرية، وسندعو السفير البلجيكي إلى لقاء للتباحث في هذا الملف".

وعزا الوزير البلجيكي، رد وزارة الهجرة العراقية إلى "سوء فهم في الترجمة المتداولة للتصريحات" وهو ما "يؤدي عادة لنتائج سيئة من قبل جميع الأطراف"، حسب تعبيره.

وقال مهدي "نحن مستعدون للتعاون وبناء الجسور بيننا والزملاء في العراق ومختلف الدول، من أجل حركة هجرة ولجوء منظمة وقانونية".

وتعقيبا على الآراء المتداولة والهجوم عليه بسبب التصريحات، قال مهدي "من المهم أن نعلم أننا لا نحصل على المعلومات الدقيقة دائما".

وأكد الوزير أن "طلب اللجوء والحماية هو حق لأي شخص في بلجيكا، والأولوية في القبول للمهددين بفقدان حياتهم بسبب الحروب وغيرها من الكوارث التي تشكل خطرا عليهم".

"أما الذين يقصدون بلجيكا ويطلبون اللجوء فيها لمجرد تحسين وضعهم الاقتصادي، فأقول لهم إن وضعهم لا يمكن أن يصبح أفضل ما داموا سيعيشون بشكل غير قانوني"، تابع الوزير مهدي.

وكانت تصريحات للوزير نشرتها في الأيام القليلة الماضية وسائل إعلامية ناطقة بالعربية قد أثارت ردود فعل مضادة من قبل العديد من المغردين العرب وخاصة العراقيين، واعتبروها صادمة وربما غير متوقعة لأن والد الوزير البلجيكي "مهاجر ولاجئ" في الأساس، حسب تعبيرهم وما تناقلته وسائل الإعلام.

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