2020/10/21 | 23:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – طالبت عضو مجلس النواب، ريزان الشيخ دلير، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإلغاء قرار مصرف الرشيد باقراض الراغبين بالزواج من ثانية، وهددت باحتجاجات نسوية ضد القرار.وقالت في بيان صحفي، إن “قرار مصرف الرشيد بشأن منح الموظف سلفة مالية في حال تزوج للمرة الثانية، هو تخبط إداري يجعل المرأة العراقية […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائبة تهدد الكاظمي باحتجاجات اذا ما لم يلغ قرار اقراض الراغبين بالزواج من ثانية المركز الخبري الوطني.

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