أرباح وإيرادات

2020/10/21 | 23:51 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: واصلت شركة "تسلا" تحقيق أرباح للربع الخامس على التوالي، كما ارتفعت الإيرادات بنحو 39 بالمائة لتفوق التوقعات.

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