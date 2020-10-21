2020/10/21 | 23:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، وصول الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في أفريقيا أكثر من 40 ألفاً.وقالت المنظمة إن مجموع وفيات فيروس كورونا في القارة السمراء وصل إلى 40 ألفا و225 حالة وفاة، حيث احتلت جنوب أفريقيا المرتبة الأولى بتسجل 18 ألفا و656 حالة وفاة.وبلغ عدد الحالات […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة العالمية تعلن وفيات كورونا في أفريقيا المركز الخبري الوطني.

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