2020/10/21 | 23:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أصدر المجمع الفقهي العراقي للدعوة والافتاء، الاربعاء، فتوى بشأن نسبة الفائدة المترتبة على قروض الاسكان.



وقال المجمع في وثيقة صادرة عنه تلقى "ناس" نسخة منها، (21 تشرين الاول 2020)، إن "نسبة الفائدة ‎%‎3 على قرض الاسكان ربا حرام؛ لأنه مبادلة مال بمال لكن تبيحه الضرورة المُلحة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فتوى من المجمع الفقهي تخص الفائدة المترتبة على قروض الإسكان (وثائق)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فتوى من المجمع الفقهي تخص الفائدة المترتبة على قروض الإسكان (وثائق)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).