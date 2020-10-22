مواكب 21 أكتوبر: ما زالت جذوة الثورة متقدة - تاج السر عثمان

2020/10/22 | 00:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تاج_السر_عثمان انطلقت مليونية 21 أكتوبر 2020 في العاصمة والأقاليم بهدف حماية الفترة الانتقالية وتصحيح مسارها وتحقيق أهداف الثورة، كما عبرت شعارتها في : - القصاص لشهداء مجزرة فض الاعتصام ومتابعة المفقودين.



- الاسراع في تكوين التشريعي، وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي اصبحت لا تُطاق.



-السلام العادل والشامل الذي يخاطب جذور المشكلة.



- الحفاظ علي السيادة الوطنية ، والخروج من محور حرب اليمن ......





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