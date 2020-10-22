2020/10/22 | 00:14 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تغلب مانشستر سيتي الإنجليزي على بورتو البرتغالي، بنتيجة (3-1)، مساء اليوم الأربعاء، في المباراة التي احتضنها ملعب الاتحاد، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دوري الأبطال.. مانشستر سيتي يُطيح ببورتو البرتغالي) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دوري الأبطال.. مانشستر سيتي يُطيح ببورتو البرتغالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).