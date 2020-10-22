ليفربول يفوز بصعوبة على أياكس في دوري الأبطال

2020/10/22 | 00:14 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} فاز فريق ليفربول الانكليزي 1-0 أياكس أمستردام الهولندي اليوم الأربعاء، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا..يتبع

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