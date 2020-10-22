كربلاء تبدي استعدادها لإنشاء محطات الطاقة الشمسية

2020/10/22 | 00:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / علي النصر الله / ..



أكد محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، مساء الاربعاء، لوزير الكهرباء ماجد مهدي الاماره جاهزية المحافظة لإنشاء محطات خلايا الطاقة الشمسية وتخصيص الأراضي اللازمة لذلك.



وقال الخطابي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) عقب استقباله وزير الكهرباء ، ناقشنا أنشاء محطات الخلايا الشمسية ، وتم تخصيص قطع الأراضي الخاصة […]

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