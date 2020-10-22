2020/10/22 | 00:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة - واع

حقق بايرن ميونخ، انتصارًا عريضًا بنتيجة (4-0) على أتلتيكو مدريد، مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

سجل الأهداف لبايرن ميونخ، كومان "هدفين" في الدقيقتين 28 و72، وجوريتسكا في الدقيقة 41، وتوليسو في الدقيقة 66.

وبهذا الانتصار، يرفع بايرن ميونخ رصيده إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، بينما يقبع أتلتيكو مدريد في ذيل الترتيب.

المصدر: كورة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايرن ميونخ يكتسح اتلتيكو مدريد برباعية في دوري الأبطال) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايرن ميونخ يكتسح اتلتيكو مدريد برباعية في دوري الأبطال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).