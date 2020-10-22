“فن وثقافة بلا حدود” تستعد لتنظيم مهرجانها السنوي ببلجيكا

2020/10/22 | 00:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة..تستعد جمعية فن وثقافة بلا حدود التي تنشط ببلجيكا، لتنظيم النسخة الثانية من مهرجانها الثقافي.



وتأتي هذه النسخة بعد النجاح الكبير الذي حققته الدورة الأولى التي نظمت السنة الماضية، حيث استقطب المهرجان حضورا جماهيريا كبيرا إلى جانب شخصيات سياسية وثقافية بارزة في بلجيكا في مقدمتها عمدة مدينة جناب Genappe .وشهدت النسخة الأولى مشاركة العديد من […]

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