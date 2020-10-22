2020/10/22 | 00:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – أصدر المكتب الاعلامي لمصرف الرشيد اليوم الأربعاء 21 تشرين الأول توضيحا بشأن خبر سلفة الزواج التي اعلن عنها اليوم حيث بين ان قرار منح سلف زواج لكافة الشباب الموظفين من كلا الجنسين وبغض النظر عن شرط التوطين والمعمول به حاليا وان مجلس الادارة وافق على اضاف تعديل الى تعليمات تنفيذ القرار […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص توضيح بشأن سلفة الزواج التي يمنحها مصرف الرشيد والبالغة (١٠) مليون المركز الخبري الوطني.

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