امانة مجلس الوزراء تناقش المشاريع المتلكئة في ذي قار

2020/10/22 | 00:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /حيدر حسين المشرف/..ناقشت الامانة العامة لمجلس الوزراء ، اليوم الاربعاء ، المشاريع المتلكئة في ذي قار ، في اطار متابعة وتنفيذ مخرجات قرارات مجلس الوزراء الصادرة في الجلسة التي عقدت في المحافظة الشهر الماضي .



وقال بيان صادر عن الامانة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” اجتماع عقد بحضور ممثلي وزارتي الاعمار […]

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