2020/10/22 | 00:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/ منى شعلان/ طرحت النجمة اللبنانية ​فيفيان مراد​ ، برومو أغنية جديدة بعنوان “​يا عراق” ، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، ومن المقرر طرحها الأغنية كاملة على موقع الفيديوهات يوتيوب.



وتأتى أغنية يا عراق ، لفيفيان مراد ، كدعم ومساندة للشعب العراقى ، وتعبير منها عن مدى حبها وامتنانها للعراق.



كما ظهرت […]

التدوينة فيديو..



“يا عراق” أحدث أغانى فيفيان مراد باللهجة العراقية ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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