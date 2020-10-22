2020/10/22 | 00:45 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} خلصت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة "ديوك" الأميركية، أن عددا من "الطفرات الصامتة"، قد ساعدت فيروس كورونا على التحول إلى جائحة عالمية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبراء يكشفون سر تحول كورونا إلى جائحة عالمية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبراء يكشفون سر تحول كورونا إلى جائحة عالمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).