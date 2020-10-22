موسكو تسجل 66 حالة وفاة بفيروس كورونا

2020/10/22 | 00:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

اعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو عن تسجيل 66 حالة وفاة جديدة في العاصمة الروسية خلال اليوم الأخير.

وارتفع المعدل اليومي للوفيات بفيروس كورونا في موسكو الأربعاء مقارنة بيوم الثلاثاء، حين بلغ عدد المتوفين 63 شخصا.

وتشير بيانات المركز إلى أن إجمالي عدد المتوفين من المصابين بفيروس كورونا في موسكو بلغ 6187 شخصا.

المصدر: RT

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