بالصدفة.. اكتشاف عضو جديد في جسم الإنسان

2020/10/22 | 00:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف باحثون في هولندا بالصدفة عضوا جديدا في حلق الإنسان، أثناء اختبار مسح جديد يكشف عن السرطان.

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