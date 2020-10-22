2020/10/22 | 01:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/ منى شعلان/ خضع عدد من نجوم المهرجانات الشعبية لاختبارات عضوية نقابة المهن الموسيقية المصرية، أمس الثلاثاء،من أجل الإنضمام للنقابة، وفقًا للشروط الموضوعة لـ المتقدم.



حيث أن هناك ثلاثة إجراءات لحصول المطرب على عضوية النقابة وهي: تقديم الأوراق، يخضع للجنة الاختبار، السلوك واحترام قوانين ولوائح النقابة.



وكان من بين المتقدمين حسن شاكوش وعمر كمال،وكشف برنامج […]

التدوينة فيديو..



هل نجح حسن شاكوش وعمر كمال فى اختبارات نقابة الموسيقيين المصرية ؟ ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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