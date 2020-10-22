رسول: الكاظمي يتابع تحقيق مجزرة الفرحاتية وسنطلع الرأي العام بتفاصيلها

2020/10/22 | 01:16 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، ان القائد العام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يتابع سر التحقيقات بشان جريمة الفرحاتية في محافظة صلاح الدين.

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