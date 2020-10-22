اللواء رسول: الكاظمي يتابع بشكل مستمر التحقيق في حادثة الفرحاتية

2020/10/22 | 01:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

اكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، ان فريق التحقيق بشأن حادثة الفرحاتية مستمر في جمع المعلومات والادلة لحين تحديد الجماعات الاجرامية التي نفذت المجزرة.

وقال رسول في تغريدة له على "تويتر" تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، ان القائد العام للقوات المسلحة، يتابع بشكل مستمر التحقيق في حادثة الفرحاتية، لافتا الى ان فريق التحقيق مستمر في جمع المعلومات والأدلة لحين تحديد الجماعة الإجرامية التي نفذت المجزرة.

واضاف، ان الرأي العام سيكون على أطلاع بتفاصيل الحادث بعد انتهاء التحقيق.

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