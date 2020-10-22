"التآمر بالقتل".. اتهام قاصرين ساعدا قاتل المدرس الفرنسي بالتعرّف عليه 

2020/10/22 | 02:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مصدر قضائي فرنسي، ليل الأربعاء-الخميس، لوكالة فرانس برس، أن النيابة العامة وجهت تهمة "التآمر بارتكاب جريمة قتل إرهابية" إلى تلميذين قاصرين ساعدا قاتل المدرس الفرنسي، صامويل باتي، الذي قتل ذبحا قرب باريس لعرضه رسوما كاريكاتورية للنبي محمد على تلامذته، على التعرف على ضحيته.

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