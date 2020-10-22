2020/10/22 | 02:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة … افتتح ريال مدريد اولى مبارياته في دور المجموعات من دوري ابطال أوروبا للموسم 2020/2021 ضد ضيفه نادي شاختار الأوكراني.



الجميع كان متوقع بأن مباراة ريال مدريد بقيادة زيدان ستكون هي الأسهل خصوصاً وان ريال مدريد كان قد التقى مع شاختار في عدة مناسبات بدوري ابطال أوروبا وحقق الانتصار بكل سهولة.



إقرأ أيضا: شختار الاوكراني […]

التدوينة زيدان … هل يرحل عن ريال مدريد بعد النتائج الكارثية؟ ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيدان … هل يرحل عن ريال مدريد بعد النتائج الكارثية؟) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زيدان … هل يرحل عن ريال مدريد بعد النتائج الكارثية؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).