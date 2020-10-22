العمل الطوعي..لترميم القيم

2020/10/22 | 02:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام فكرة العمل الطوعي نبيلة،اذا كانت حرة وغير مسيسة، ويمكن ان تأخذ بها الدولة العراقية وتنميها من أجل المساعدة في ملفات عمل كثيرة لم تستطع الوزارات والمؤسسات انجازها لحجج نقص الاموال أو لانعدام روح المبادرة والاضافة والتطوير.لنبدأ بفكرة، بسيطة، في معظم محافظات البلاد مدارس ابتدائية لا تتوافر على مرافق صحية، أو ليس […]

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