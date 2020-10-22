ورشة عمل لدعم الصناعات الانشائية

2020/10/22 | 02:06 - المصدر: الصباح

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بغداد: الصباح

نظم مركز بحوث السوق وحماية المستهلك، بالتعاون مع هيئة البحث والتطوير الصناعي والشركة العامة للصناعات الانشائية في وزارة الصناعة ورشة عمل نوقشت فيها مجموعة من الاوراق المتعلقة بالصناعات الانشائية وحاجتها الى الدعم والترويج .

الورشة التي عقدت تحت عنوان (معا لخدمة الصناعات الانشائية ودعم آفاقها المستقبلية) اقيمت بحضور مدير عام هيئة البحث والتطوير الصناعي الدكتور المهندس احمد يونس ومدير مركز بحوث السوق وحماية المستهلك الاستاذ الدكتور يحيى كمال خليل واساتذة من منتسبي المركز، وممثلين عن الوزارات ومؤسسات الدولة واساتذة من الجامعات.

ترأست الورشة الدكتورة وصال عبد الله حسين لمناقشة خمس اوراق عمل تتضمن ورقة عمل تعريفية بإمكانيات الشركة العامة للصناعات الانشائية، والمشكلات والمعوقات التي تعترض عمل الشركة العامة للصناعات الانشائية، ودور هيئة البحث والتطوير الصناعي في دعم الشركة العامة للصناعات الانشائية، وحل المشكلات العلمية، فضلا عن ورقة عمل مركز بحوث السوق وحماية المستهلك، الى جانب موضوع مخلفات البلاستيك المسلح.

ونوقشت أوراق العمل وتم تبادل الاراء والمقترحات والافكار لايجاد حلول مناسبة وفعالة لمواجهة المعوقات، وحل المشكلات التي تعانيها الصناعات الانشائية، التي تمتاز بالجودة والمواصفات العالية، وحاجتها الى الدعم والترويج ووضع خطط تسويقية للمنتج المحلي.

كما تضمنت الورشة مناقشة اسباب عدم تفعيل قانون حماية المنتجات المحلية، وتوفير الحماية الكاملة للمستهلك والاقتصاد الوطني، والحد من استيراد منتجات لا تطابق المواصفات الفنية.

وصدرت في ختام الورشة مجموعة من التوصيات والمقترحات كانت ابرزها “اعتماد الفحوصات التي يتم اجراؤها في المختبر المركزي للشركة العامة للصناعات الانشائية، من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، بوصفه الجهة الوحيدة المخولة باجراء الفحوصات المتخصصة وفق بروتوكول خاص يتم الاتفاق عليه”.

الجدير بالذكر تمت اقامة معرض للصناعات الانشائية على هامش الورشة، جرى تنظيمه على قاعة المعرض الدائم في هيئة البحث والتطوير الصناعي، ولاقى حضورا لافتا من قبل الجهات والمشاركين في ورشة العمل.

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