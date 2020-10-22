مها أبو عوف تنفى صراعها على ميراث عمر خورشيد

2020/10/22 | 02:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة … نفت الفنانة المصرية مها ابو عوف اليوم من خلال برنامج “التاسعة” الذى يذاع على القناة الأولى المصرية صراعها على ميراث عمر خورشيد.



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رحلة “نجلاء فتحي” فى السينما المصرية وقالت مها ابو عوف من خلال مداخلتها التلفزيونية أنها لم تفكر يوماً بورث عمر خورشيد، فيما أضافت بأنها كانت تتلقى العديد […]

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