تطور سوق الشغل وبنية الطبقة العاملة المغربية - عبد الله لفناتسة

2020/10/22 | 02:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_الله_لفناتسة العمل هو المصدر الوحيد للقيمة.



وبعبارة أخرى فإن قوة العمل، وحدها يمكن أن تنتج الثروة.



ومع ذلك فإن العامل حامل قوة العمل مستبعد في عملية توزيع الثروة، تماما كما كان الأمر بالنسبة للعبد في المجتمع العبودي والقن في المجتمع الإقطاعي.



وفضلا عن هذه الميزة المشتركة بين المجتمعات الطبقية، المتمثلة في استبعاد المنتجين في عملية توزيع الثروة، يتميز نمط الإنتاج الرأسمالي بالطابع الاجتماعي للإنتاج.



ذلك أن وسائ ......





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