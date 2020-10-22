اتّهام والد التلميذة وداعية إسلامي بـ

2020/10/22 | 02:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، ليل الأربعاء-الخميس، أنّها وجّهت إلى والد التلميذة، إبراهيم شنينا، والداعية الإسلامي، عبد الحكيم الصفريوي، تهمة "التآمر في ارتكاب جريمة قتل إرهابية" بقضية المدرّس، صامويل باتي، الذي قُتل ذبحاً قرب باريس لعرضه رسوماً كاريكاتورية للنبيّ محمد على تلامذته.

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