القنصل الاميركي يعلن عن مبلغ إضافي لإعمار لالش ليصل المبلغ الى مليون دولار

2020/10/22 | 02:31 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – لالش زار القنصل العام لدى اربيل السيد “روبرت والر”، معبد لالش المقدس والتقى بالايزيديين وأعلن عن مبلغ إضافي قدره 500000 دولار لتجديد معبد.وقام السيد “روبرت والر” بجولة في المعبد واستعرض عمليات التجديد الجارية للمعبد الأيزيدي المقدس لدى الايزيديين.وبذلك يصل المبلغ المخصص من قبل امريكا لإعمار معبد لالش المقدس إلى مليون …

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