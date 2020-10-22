"كشفت حقيقتها".. واشنطن تتخذ قرارا بشأن وسائل الإعلام الصينية داخل الولايات المتحدة

2020/10/22 | 03:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صنفت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، ست وسائل إعلام صينية تعمل في الولايات المتحدة باعتبارها "بعثات أجنبية" ينطبق عليها قانون البعثات الأجنبية، وذلك لأنها تخضع لسيطرة الحزب الشيوعي الحاكم

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