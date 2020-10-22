وزير: دولة عربية أخرى قد تطبع العلاقات مع إسرائيل قبل الانتخابات الأميركية

2020/10/22 | 03:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع وزير إسرائيلي، يوم الأربعاء، أن تكشف الولايات المتحدة عن دولة عربية أخرى بخصوص تطبيع العلاقات مع إسرائيل، قبيل الانتخابات الأميركية المرتقبة مطلع الشهر المقبل، حسب تقرير لصحيفة جيروزالوم بوست.

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