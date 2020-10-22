أوباما: دفعت بمراهقتي ضرائبا أكثر مما دفع ترامب وهو رئيس

2020/10/22 | 03:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- انتقد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما الرئيس الحالي دونالد ترامب، الذي قالت تقارير إعلامية أمريكية إنه كان يتهرب من دفع الضرائب.



وقال أوباما خلال فعالية مؤيدة للمرشح الديمقراطي جو بايدن في ولاية بنسلفانيا: “كانت وظيفتي الأولى في سلسلة مطاعم (باسكن روبنز)، وكان عمري 15 عاما.



أعتقد أنني دفعت ضرائب أكثر من ترامب في […]

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