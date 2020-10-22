طريق حرق 80 ألف سعرة حرارية دون القيام بتمارين

2020/10/22 | 03:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- كشف بحث جديد، أن أصحاب المنازل يحرقون كمية كبيرة من السعرات الحرارية كل عام ببساطة عن طريق القيام بأعمال البستنة في الفناء وأعمال يدوية أخرى في جميع أنحاء المنزل واتضح أن الحفاظ على الأشجار والنباتاب والحديقة قد يكون الطريقة المثلى للتخلص من الوزن أثناء التواجد في المنزل خلال جائحة فيروس (كورونا)، بحسب (فوكس […]

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