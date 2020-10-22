متظاهرون يحرقون علم إسرائيل في السودان

2020/10/22 | 03:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- قامت مجموعة من المتظاهرين المشاركين في “مليونية 21 أكتوبر” في الخرطوم بإحراق علم إسرائيل.



وتشهد الخرطوم الأربعاء مظاهرات حاشدة مناهضة للحكومة، يطالب المشاركون فيها بتحسين الظروف المعيشية وسط انتشار أمني كثيف في المدينة.



وقد وقعت اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين في بعض المناطق، حيث أطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع.



تم إحراق علم […]

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