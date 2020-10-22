الاردن : وفاة مرشح نيابي بكورونا

2020/10/22 | 03:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- أعلن امس الأربعاء عن وفاة مرشح قائمة موطني بالدائرة الاولى بمحافظة الزرقاء الاردنية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.



ويتمتع البرلمان الأردني بسلطات تشريعية لكن قانون الانتخابات يهمّش تمثيل الأحزاب السياسية ويعتمد أغلب النواب على الولاءات العائلية والعشائرية.



ودستوريا، تقع معظم السلطات في يد الملك، الذي يعين الحكومات ويوافق على التشريعات.

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