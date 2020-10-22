"لن نتسامح مع من يتدخل في انتخاباتنا".. الاستخبارات الأميركية: إيران وروسيا اخترقتا معلومات مصوتين

2020/10/22 | 04:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مكتب التحقيقات الفدرالي و ادارة الاستخبارات الوطنية ان إيران وروسيا تقفان خلف عميلة واسعة للتدخل في الانتخابات الاميركية المقبلة.

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