أعضاء في الكونغرس يطالبون ترامب بالانسحاب من قمة مجموعة العشرين في الرياض

2020/10/22 | 05:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في رسالة نُشرت الأربعاء، حثت مجموعة من 45 برلمانيا أميركيا إدارة الرئيس، دونالد ترامب، على مقاطعة قمة مجموعة العشرين، المقرر عقدها في الرياض، في أواخر نوفمبر، ما لم تتخذ المملكة فورا إجراءات لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان.

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