"خوادم في السعودية والإمارات".. خبراء يكشفون تفاصيل رسائل إيران التهديدية في الانتخابات الأميركية

2020/10/22 | 06:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف خبراء الأمن السيراني عن الطريقة التضليلية التي اتبعتها إيران وروسيا للتدخل في الانتخابات الأميركية، فيما سارع المسؤولون الامنيون الى طمأنة الشعب الأميركي بسلامة العملية الانتخابية.

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