دوري أبطال أوروبا.. ليفربول يتخطى أياكس بصعوبة

2020/10/22 | 06:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد ليفربول الإنكليزي بطل الموسم قبل الماضي بفوز ثمين من أمستردام بتغلبه على مضيفه أياكس الهولندي 1-صفر الأربعاء في أمستردام في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

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