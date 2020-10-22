2020/10/22 | 07:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح خبراء أن يكون الناخبون الأميركيون غير المنتظمين وأولئك الذين سوف يصوتون للمرة الأولى هم من يحسمون نتيجة السباق المحتدم بين الرئيس الجمهوري، دونالد ترامب، ومنافسه المرشح الديمقراطي، جو بايدن

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