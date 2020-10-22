وزير الصحة الأردني : أكبر فئة تصاب بالوباء طلاب الجامعات

2020/10/22 | 07:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- قال وزير الصحة، نذير عبيدات، إن الأردنيين يجب أن يعوا أنهم يعيشون في مرحلة انتشار وباء.



وأضاف عبيدات، خلال استضافته عبر برنامج صوت المملكة، أن الأردن قد يصل إذا بقي دون إجراءات إلى عدم إيجاد أسرّة داخل المستشفيات للمرضى.



وأوضح وزير الصحة، أنه يجب الموازنة دائما بطريقة تعطى فيها الأولوية للجانب الصحي.



وأشار […]

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