إخراج رجل من شقته برافعة بسبب سمنته الزائدة

2020/10/22 | 07:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- بعد أن ظلّ 5 سنوات حبيس الفراش غير قادر على التحرك بسبب سمنته، قرر أسمن رجل في بريطانيا الاستعانة برجال الإنقاذ لإخراجه من شقته من النافذة باستخدام رافعة، ليتمكن من الوصول إلى المستشفى والحصول على العلاج.



وشارك نحو 30 رجل إنقاذ في عملية إخراج جيسون هولتون، البالغ من العمر 30 عاما، والذي يزن […]

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