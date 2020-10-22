2020/10/22 | 07:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- تتساءلين هل الرياضة تقوي المناعة في الجسم واذا كات تعتبر طريقة رفع المناعة بسرعة وتريدين معرفة فوائدها الاخرى وغيرها من الطرق التي تحفز عمل الجهاز المناعي؟ تابعي اذا عائلتي في هذا الموضوع العلمي المفصل الذي تجيبك فيه عن كل هذه التساؤلات وتكشف لك فيه العلاقة بين الرياضة والمناعة.



كلنا نسعى الى الحفاظ على […]

التدوينة طرق تقوي مناعة الجسم من خلال الرياضة ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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