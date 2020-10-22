2020/10/22 | 07:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- كشفت الإعلامية بسمة وهبة عن آخر تطورات حالتها الصحية بعد إجرائها عملية جراحية في لندن.



وكتبت بسمة وهبة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، “الحمد الله أنا خرجت من المستشفى بس أنا مخنوقة مش قادرة أقعد فى لندن، وروحت للدكتور قولت ليه..



عاوزنى أقعد، قالى أنى أي حد عامل عملية لازم يقعد […]

التدوينة الإعلامية بسمة وهبة تجري عملية في لندن وتكشف حالتها الصحية ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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