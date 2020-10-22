جد الأطفال “معصومة وحر” جد طفلي اللذين قتلا على يد أمهما يكشف تفاصيل نارية حول الحادث

2020/10/22 | 07:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- قال أبو جواد كاظم، جد الطفلين اللذين قتلتهما أمهما بالعراق، أن زوجة ابنه لم تتعرض لأي ضغوط دفعتها لارتكاب جريمتها البشعة، وأن السبب الذي دفع ابنه إلى تطليق زوجته هي الخيانة الزوجية.



وأضاف “كاظم”، في مداخلة هاتفية إعلامية أنه عقب الطلاق حصل نجله على حكم محكمة ينص على كفالته للطفلين، نافيًا أن تكون […]

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